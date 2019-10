Na manhã desta segunda-feira 07, os acadêmicos do curso de direito da Fimca Vilhena, acompanhados pela professora Camila Domingos participaram do programa “Justiça do Trabalho de Portas Abertas”, o qual permite ao público externo conhecer as instalações da unidade e participar de audiência para entender o funcionamento.

Recepcionados pelo magistrado titular da Vara do Trabalho, André Sousa Pereira, os visitantes tiveram a oportunidade assistir de uma audiência UNA, conheceram cada setor da unidade onde o servidor responsável pelo setor explicou sobre suas tarefas.

O diretor de secretaria falou sobre a atuação da Justiça do Trabalho e ao final, no gabinete do magistrado, puderam conhecer um pouco mais da atuação do juiz trabalhista.