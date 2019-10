Em procedimento instaurado no final do mês passado, a Curadoria da Saúde do Ministério Público (MP) de Vilhena apura situação ocorrida no centro cirúrgico do Hospital Regional que acabou resultando na morte de um recém-nascido.

As informações sobre o ocorrido são escassas, mas por enquanto o caso tem sido considerado como “suposta negligência”. A direção do HR não quis comentar em detalhes o caso nesta fase de averiguação.

O procedimento foi instaurado no dia 25 de setembro, através da Portaria de Procedimento Administrativo Individual nº 029/2.019, pelo Promotor de Justiça Paulo Fernando Lermen.

De acordo com extrato publicado na página eletrônica do MP, a ação foi desencadeada por Rogério Machado Souza e Iraildes de Jesus Souza. No histórico registrado consta apenas que o procedimento tem como fim “apurar suposta negligência em atendimento prestado a paciente parturiente, no Hospital Regional de Vilhena Adamastor Teixeira de Oliveira, o que teria culminado no óbito do bebê, em razão da demora na realização do parto”.

A reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com o diretor-geral do Hospital Regional, Faiçal Akkari, que apenas comentou que se trata de “suposta negligência”, afirmando também que a unidade de Saúde encaminhou prontuário do atendimento conforme solicitado pelas autoridades, e agora aguarda o desenrolar das investigações e o desfecho do processo.