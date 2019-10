Cerca de mil chupinguaienses compareceram às urnas no último domingo 06, para eleição dos conselheiros tutelares titulares e suplentes.

As votações ocorreram das 08 h as 17h com seis urnas distribuídas entre escolas municipais do centro da cidade, no distrito de Novo Plano, Guaporé, Boa Esperança e assentamento Zé Bentão.

Após o pleito, foram escolhidos para conselheiros tutelares titulares: Maria Oliveira da Silva (498 votos), José Malta Alves da Cruz (407), Lenivaldo Nunes Barros (373), Camila de Andrade Lima (316) e Cicero Antônio Araújo Moraes (302).

Já para suplentes, foram selecionados: Luciano Marin Gomes (289), Mirian Rodrigues de Almeida (289), Daliane Cristina Batista (276), Marilza da Conceição Ramos Ferreira (253) e Francisco das Chagas Souza Silva (232).