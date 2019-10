A morte de um aluno da escola da rede municipal ocorrida na noite de ontem criou uma situação constrangedora para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Vilhena que vetou a paralização das atividades do colégio em função do ocorrido.

Lamentando a situação a equipe de educadores do estabelecimento tentou negociar alternativa para prestar as devidas condolências à criança, o que não foi aceito. Em virtude disso os profissionais resolveram manter o posicionamento, e amanhã não comparecerão ao trabalho.

Segundo professores o veto é decorrente de uma norma do Conselho Municipal de Educação, a qual ainda não estaria assinada pela titular da SEMED. “Consideramos a medida muito inoportuna, uma vez que os alunos e servidores são a razão de ser da própria escola, e um fato como este não pode passar sem nenhum tipo de manifestação.

Ninguém queria folga ou coisa parecida, mas sim um momento de prestar homenagem ao nosso aluno e confortar a família”, afirmou uma das integrantes do corpo docente do colégio. Ela afirmou ser um disparate que se estabeleçam paralisações de aulas na época do carnaval ou em Copa do Mundo, e isso não ocorra quando acontece algo trágico com alguém vinculado à escola.

Os professores propuseram repor as aulas em outra data, podendo ser até mesmo no Dia do Professor, mas segundo eles isso não foi aceito. Em virtude da recusa eles vários deles resolveram não ir ao trabalho nesta quarta-feira 09, e o movimento tende a ganhar adesão total dos servidores.

Eles garantem que irão participar do velório e sepultamento do aluno, que acontecerá amanhã. “Queremos pedir a compreensão das famílias de todos os alunos da escola e tranquilizar a todos que não haverá prejuízos, pois as aulas serão repostas”, afirmou a fonte do Extra de Rondônia.

Os educadores também pedem que esta lamentável situação sirva de reflexão para as autoridades do Executivo e a Câmara de Vereadores, assim como à sociedade em geral, acerca da legislação que não permite a interrupção do trabalho nas escolas em situações de luto deste gênero, que no ponto de vista geral vai contra o princípio de convívio e integração social que deve ser estimulado pela escola.

Não foram divulgadas informações detalhadas acerca da criança, exceto que era aluno do Pré-I, com quatro anos de idade. Ele faleceu em virtude de pneumonia, e estava sendo tratado em Cacoal. O corpo está sendo encaminhado para Vilhena e o sepultamento acontece nesta quarta-feira.