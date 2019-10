O deputado Chiquinho da Emater (PSB), participou no último final de semana de uma ação comunitária realizada na Linha B-40 Km 10 no município de Itapuã do Oeste.

A campanha tem como intuito arrecadar doações para atender os alunos da Escola Municipal Cecília Meireles e região.

Segundo o parlamentar, o projeto teve bons resultados e conseguiu envolver boa parte de população.

Na ocasião, o parlamentar se comprometeu a destinar uma emenda no valor de R$ 100 mil para realização de melhorias na escola, que atende alunos do ensino infantil e fundamental.

“O estudo é o alicerce de um bom futuro para nossos filhos, Rondônia tem um grande potencial educacional, mas precisa de apoio para continuar avançando. Fico feliz em poder contribuir com nossos estudantes, pois continuarei ajudando Itapuã do Oeste assim como os outros municípios com minhas emendas”, enfatizou Chiquinho da Emater.

No evento, o deputado recebeu agradecimentos dos servidores da educação e dos pais dos alunos que destacaram a importância do apoio do parlamentar, que poderão ser usados em reformas, construção de novas salas, climatização, entre outras demandas da escola.

Estiveram acompanhando o parlamentar Alberto Quintans da CEPLAC e Márcio Milane da Emater.