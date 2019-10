Acidente envolvendo uma ciclista e um carro Peugeot 207, de cor preta, com placas de Vila Velha-Espírito Santo e uma ciclista, aconteceu na noite de segunda-feira, 7, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a motorista do carro seguia pela Avenida Rosalina Marangoni, sentido Avenida Melvin Jones, quando no cruzamento com a Avenida Antônio P. dos Santos, colidiu com a ciclista que teria avançado a preferencial.

No choque, a ciclista sofreu escoriações e foi levada ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.