O desportista Regivaldo Miranda da Silva, mais conhecido como “Pirulito”, em parceria com o presidente da Associação de Árbitros de Vilhena e Região Alberi Lucas da Silva e a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Semec) promoverá o primeiro torneio de truco de 2019.

O torneio acontece neste sábado 12, a partir das 14h na chacará do Valdo, Setor 12, próximo a fábrica de óleo.

A competição contará com premiação geral de R$ 2,5 mil, sendo R$ 1,5 mil (1ºlugar), R$ 700,00 (2º) e R$ 300,00 (3º), além da entrega de troféus e medalhas.

Com o valor de R$ 100,00 por duplas, as inscrições poderão ser realizadas através do telefone 9 8446-8671 ou no dia do evento.