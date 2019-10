O prefeito do município de Colorado do Oeste, professor Ribamar (PSB) agradeceu a deputada Rosangela Donadon (PDT) pela destinação de R$ 300 mil para recuperação da Linha 01, rumo escondido, zona rural do município.

Em vídeo divulgado nessa semana, o prefeito relatou que o traçado rural é uma das vias mais importantes e o recurso será de grande investimento no setor produtivo de Rondônia, tendo em vista que o local dá acesso a inúmeras propriedades rurais de Colorado do Oeste.

Em conversa com representantes do município, Rosangela Donadon reiterou sua parceria com Colorado do Oeste, bem como com os demais municípios do extremo Sul do Estado e falou de sua preocupação em manter os investimentos no setor produtivo.

“Rondônia é um Estado cuja estruturação da economia está na agricultura familiar e no agronegócio como um todo. Investir em estradas é de fundamental importância para o escoamento das produções. O setor produtivo pode contar conosco para que possamos contribuir com este setor que alavanca o Estado”, concluiu a deputada.