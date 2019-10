Neste final de semana foram definidas as equipes classificadas nas quartas de final da Torneio Aberto e veterano da Taça Aciv 2019.

Com isso, oito equipes avançaram na busca pelo título do Torneio Aberto e no Veterano seis equipes foram classificadas, que foram dividias em dois grupos com três times.

Aberto

Na quarta-feira, 02, duas equipes se classificaram. Shalk 51/Posto Sena/Vip Internet/Matalúrgica Colonial e Águia Dourada/Lanchonete Teixeirão.

No sábado mais três equipes garantiram vagas nas quartas de final. A equipe da Tratocampo/Comercial Mariano. O segundo time classificado foi Tornearia Brasil/Vemaq/ATFC e o ultimo classificado foi a equipe da Friboi.

Já domingo, 06, foram definidos os últimos três classificados. REC, Cabrofriense e Atlético Vilhensnense/Padaria Mil/Verdão

Os confrontos das quartas de final foram definidos por sorteio e ficaram assim:

Sábado, 12, 15h30 Friboi x Águia Dourada/Lanchonete Teixeirão

17h30 Tornearia Brasil/Vemaq/ATFC x Shalk 51/Posto Sena/Vip Internet/Matalúrgica Colonial

Domingo, 13, 09h00 Cabofriense/Verdão/Mecânica do Valdo x REC

10h00 Tratorcampo/Comercial Mariano x Atlhetico Vilhensnense/Padaria Mil/Verdão

Veterano

Pelo Torneio Veterano o primeiro a assegurar vaga na terceira fase foi o Fofão/Truck Center. A outra equipe classificada na seguinte fase foi a Gazin/Distribuidora Líder. E o ultimo classificado do sábado foi a AABB/LanchoneteTeixeirão/Morcegão Motos.

Já no domingo, 06, a ATFC/Parabrisa Vilhena/Mecânica do Valdo também garantiu sua vaga na seguinte fase. Quem também avançou foi o Império Comunicação Visual e ao último classificado foi equipe da Aciv nas disputas de pênaltis.

Com isso, a terceira fase do Veterano foram formados dois grupos com três times cada. A composição dos grupos foi por sorteio e ficaram assim:

Grupo A – Aciv, Gazin/Distribuidora Líder e Império Comunicação Visual/Giotto/Rodamazon;

Grupo B – ATFC/Parabrisa Vilhena/Mecânica do Valdo, Fofão/Truck Center/ Giotto Transportes e AABB/LanchoneteTeixeirão/Morcegão Motos.

Confira s confrontos e datas da terceira fase:

Quarta-feira, 09, as 19h30 AABB/LanchoneteTeixeirão/Morcegão Motos x , Fofão/Truck Center/ Giotto Transportes, 20:30 Império Comunicação Visual/Giotto/Rodamazon x Gazin/Distribuidora líder

Sábado, 12, 16h30 Aciv x Gazin/Distribuidora Líder

Domingo, 13, 08h00 ATFC/Parabrisa Vilhena/Mecânica do Valdo x AABB/LanchoneteTeixeirão/Morcegão Motos

Quarta-feira, 16, 19h30 ATFC/Parabrisa Vilhena/Mecânica do Valdo x Fofão/Truck Center/Giotto Transportes, 20h30 Aciv x Império Comunicação Visual/Giotto/Rodamazon