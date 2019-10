Numa iniciativa conjunta os quatro deputados estaduais da região Sul do Estado protocolaram junto ao gabinete do governador Marco Rocha pedido para destinação de um caminhão baú frigorífico à Associação dos Piscicultores de Colorado do Oeste.

De acordo com o documento, o cargueiro foi doado à Secretaria Estadual de Agricultura e se encontra à disposição numa unidade do Ministério da Agricultura, na capital. Luizinho Goebel (PV), Chiquinho da Emater (PSB), Rosangela Donadon (PDT) e Ezequiel Neiva (PTB) argumentam que o caminhão será vital para o incremento das atividades dos produtores.

No pedido de expedição do Termo de Cessão de Uso do caminhão baú frigorífico, da marca Iveco Euro, os parlamentares argumentam que a associação agrega 49 produtores, que juntos dispõe de 250 hectares de lâmina d’água, o que dá a dimensão de sua capacidade produtiva.

Os deputados também enumeram a estrutura disponível na associação, que conta com trator Komatsu, Retroescavadeira, Calcareadeira, caminhão pequeno e barracão para instalação de uma fábrica de gelo já adquirida, além de espaço para entreposto, classificação e embarque de produtos, faltando apenas o caminhão baú refrigerado para transporte do pescado.

Segundo a bancada, com o atendimento desta demanda o governo estará dando significativa contribuição para a área de produção da associação dos produtores, fornecendo apoio para a industrialização, numa contribuição decisiva à economia local.