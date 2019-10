Por iniciativa da vereadora Valdete Savaris (PPS) aconteceu na noite de terça-feira, 8, a entrega de moções de aplauso aos Agentes Mirins de Vilhena e aos Bombeiros Mirins em homenagem ao desempenho dos alunos destas instituições em recente evento competitivo de âmbito estadual.

A competição foi realizada em Vilhena, e contou com a participação de outros 13 municípios do Estado, e os resultados dos jovens vilhenenses foram o grande destaque. A solenidade contou com a participação de professores e instrutores das duas instituições, além dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

A cerimônia acabou lotando o auditório da Prefeitura Municipal, local onde a Câmara realiza as sessões ordinárias, com a presença de dezenas de integrantes dos Agentes Mirins e dos Bombeiros Mirins. Diversas autoridades presentes discursaram, ressaltando a importância do trabalho desempenhado por estas organizações visando a formação moral e o despertar da cidadania nos jovens que participam das de ambas.

A autora da moção ressaltou que o resultado na competição é apenas uma parte das conquistas que os integrantes dos Bombeiros Mirins e Agentes Mirins, que através da orientação que recebem potencializam suas oportunidades de terem um futuro promissor. Os dirigentes das duas instituições agradeceram não apenas o reconhecimento ao trabalho, mas também o apoio que vereadores e o próprio Poder Legislativo tem angariado para o desenvolvimento das atividades de formação dos jovens vilhenenses.

