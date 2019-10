Entre os dias 03 e 06 de outubro foi realizado na Estância Guaporé em Chupinguaia, a 3ª edição da “Festa do Peão Rodeio Show”.

A festa contou com tradicional rodeio profissional, pega do garote e shows com bandas regionais todas as noites.

A prefeita de Chupinguaia Sheila Flávia Mosso (DEM) prestigiou o evento, e fez a entrega das premiações para os peões vencedores do rodeio.

Em seu discurso, Mosso parabenizou a organização do evento e enfatizou que o rodeio contribuiu de forma direta com a economia local, pois trouxe visitantes de outras regiões.