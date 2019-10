O administrador coloradense, José Ribamar de Oliveira (PSB), o “Professor Ribamar”, está em Brasília esta semana onde participa de diversas atividades. Entre elas se destaca a busca por recursos para o Município através do apoio de parlamentares federais, ação em que tem sido bem sucedido.

“Estamos recebendo atenção privilegiada dos parlamentares, e tenho convicção que vamos obter apoio para atendimento de várias demandas”, disse o prefeito através de mensagem enviada da capital federal ao Extra de Rondônia.

Ribamar explicou que cada deputado e senador tem R$ 20 milhões em verbas para emendas individuais, além das de bancada, totalizando 247 milhões de reais que serão destinados aos municípios de Rondônia. “Mas temos que ressaltar que são 52 municípios para dividir estes recursos, e que o Cone Sul não conta com um representante direto da região, portanto dependemos do apoio de parlamentares que tem compromissos com suas bases, tornando mais árdua a articulação necessária para conquistar apoio. Mas, reitero que temos tido excelente receptividade por parte dos deputados e senadores, por isso estou otimista”, destacou o prefeito.

Já está confirmado que os municípios rondonienses ficarão com um emenda direta de 27 milhões destinada a aquisição de tubos armcos, utilizados para confecção de canalização de cursos d’água sob estradas rurais ou via urbanas. Deste montante, Colorado do Oeste será beneficiado com um valor em torno de R$ 1,3 milhões. Já para buscar parcelas dos 220 milhões de reais das emendas individuais de bancada o prefeito promoverá ação individual com cada parlamentar para destinação de mais recursos ao nosso município.

https://