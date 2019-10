O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, no cruzamento na Avenida Beno Luiz Graebin com a Rua Antônio Pereira dos Santos, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do Ônibus Escolar da Bueno Tur, seguia pela Avenida Beno Luiz Graebin, sentido Cuiabá, quando ao chegar no cruzamento com a rua Antônio Pereira dos Santos, colidiu com uma motocicleta, na qual a condutora seguia sentido BR-364, e teria avançado a preferencial.

No impacto, a motociclista bateu no para-brisa e em seguida a vítima foi parar debaixo do ônibus. A informação dá conta a condutora sofreu possíveis fraturas e foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A PM isolou o local para a perícia técnica e depois registrou o boletim de ocorrência.