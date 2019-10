As vítimas ficaram na mira de revólver durante assalto, bandidos levaram uma moto e pertences pessoais, mas polícia agiu rápido, recuperou o veículo e prendeu um dos suspeitos.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima chamou a Polícia Militar (PM) e contou que chegou em sua casa, e assim que estacionou sua moto Biz 110, de cor vermelha, placa NCZ-2871/Cerejeiras, quando ao retornar para fechar o portão, foi surpreendida por dois homens, um deles armado com revólver provavelmente calibre 38, que anunciou o assalto.

Neste momento outra pessoa que estava na casa, achou estranho a movimentação no quintal e saiu para verificar, e foi rendido pelos bandidos que mandaram as vítimas deitarem no chão. Em seguida os marginais pegaram os pertences e a chave da moto da vítima e com o veículo fugiram.

Assim que os bandidos saíam as vítimas pediram ajuda aos vizinhos que chamaram a PM, que de posse das informações e características dos marginais, passaram a fazer buscas pela região, quando patrulhavam pela 3ª eixo, sentido Cerejeiras, próximo ao balneário Solomar, foi avistado dois homens que caminhavam na estrada com as mesmas características descritas pelas vítimas, na qual assim que os suspeitos avistaram a viatura correram e se embrenharam na mata, porém, após varredura no local os militares prenderam um dos suspeitos identificado como Thiago Pereira Nazaré, e em revista foi encontrado a chave de uma moto.

No mesmo local a polícia localizou vários objetos dispensados pelo outro suspeito posteriormente identificado como Rodrigo Bacovisc, vulgo “Burrão”, inclusive um revólver da marca Taurus com duas munições que provavelmente foi o usado na ação criminosa.

Ainda de acordo com o boletim, o suspeito disse que na audiência de custódio sairia de boa, pois a justiça lhe dá esse direito, que iria permanecer em silencio pois é sabedor de seus direitos constitucionais.