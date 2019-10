A Curadoria do Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério Público em Vilhena (MP), sob a responsabilidade do Promotor de Justiça Plabo Hernandez Viscardi, vai promover encontro com representantes do Poder Público local e estadual a fim de explanar as legislação ambiental, criminal e de trânsito relacionadas ao uso de motocicletas na cidade.

A medida se faz necessária, de acordo com o promotor, em virtude de reclamações aportadas na promotoria noticiando irregularidades praticada por condutores deste tipo de veículos. A reunião está programada para a próxima quinta-feira, 17 de outubro, no auditório do MP.

Segundo o Promotor, a prática de poluição sonora decorre da modificação no sistema de escapamento de muitas motocicletas, perturbando a paz pública.

Em virtude disso, ele argumenta que demandam ações de medidas de prevenção e autuação administrativa e criminal para o reestabelecimento da ordem.

A convocação está sendo feita a todos os organismos do Município e do Estado relacionadas ao assunto, além da imprensa. A reunião está marcada para começar às 17 horas.