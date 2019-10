O deputado Chiquinho da Emater (PSB) participou na manhã da última quinta-feira 10, de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores do Vale do Paraíso para receber ofícios de autoridades locais, nos quais reivindicaram demandas a serem atendidas pela Energisa na região.

Dentre as atribuições dos representantes foi pedido o direcionamento de redes elétricas em alguns setores com quantidade considerável de pessoas que residem em áreas já regularizadas, mas que ainda estão sem energia.

Diante do exposto o parlamentar ressaltou a importância ao atendimento dos pedidos e manifestou empenho na continuidade pela busca por alternativas junto a Energisa, no qual cobra diretriz para solucionar a questão perante a empresa em conformidade com a Assembléia Legislativa, autoridades e a população de Vale do Paraíso.

De acordo com Chiquinho da Emater outros pontos citados foram sobre as incidências de falta de energia na cidade, gerando transtornos aos munícipes, tanto no aspecto comercial quanto no atendimento dos serviços públicos que ficam interrompidos sem eletricidade.

Também foi apresentada a necessidade de investimentos no programa “Luz para Todos”, bem como a instalação de redes elétricas em localidades com mais de 100 moradores além das regiões de divisa com outros municípios, onde as demandas mencionadas ficaram de ser analisadas pela equipe da Energisa que buscará alternativas para resolver os casos.

O parlamentar esteve acompanhado do vice-prefeito de Vale do Paraíso Ronaldo (MDB), dos vereadores Silas Xavier (Podemos), Eleondas Sebastião da Silva (PT), do presidente da Câmara Alfredo Barbosa de Oliveira Junior (PRP) e da vice-presidente do Conselho de Consumidores de Energia Rondônia, Maria do Socorro.

VISITAS NA REGIÃO

Ainda no município o deputado Chiquinho da Emater visitou a Associação Unidos Pela Vida, responsável pelo apoio aos portadores de câncer da localidade, onde participou de um almoço e ouviu as demandas, seguindo a agenda conversando com a comunidade local e da área rural.

No período da noite o parlamentar findou os compromissos e foi até o município de Ouro Preto do Oeste para participar da oficina de reestruturação dos escritórios regionais da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), contando com um jantar para a constituição de grupos mistos para debates de diretrizes da empresa em Rondônia.