Em resposta a matéria veiculada pelo Extra de Rondônia nesta quinta-feira, 11, na qual o vereador Samir Ali (PSDB) manifestou a preocupação dele e do colega Carlos Suchi (PODE) com relação a controvérsia em torno do projeto milionário de saneamento básico de Vilhena (leia AQUI), os gestores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Maciel Wobeto e Paulo Coelho (diretor geral e adjunto), estiveram na redação do site para tentar esclarecer o assunto

De acordo com a versão deles, em momento algum a administração de Vilhena considerou que o repasse das verbas havia sido cancelado e que, ao contrário do que afirma Samir, o assunto tem sido tratado com transparência plena tanto com relação à Câmara quanto perante a imprensa.

Eles também adiantaram que o prefeito de Vilhena, Eduardo Tsuru, tinha acabado de participar de audiência no Ministério de Desenvolvimento Regional, onde garantiram o prosseguimento do empreendimento.

Argumentaram que desde o início da controvérsia, há algumas semanas, a prefeitura jamais tratou da questão como perda do projeto, “mesmo não há como o governo federal promover tal ação uma vez que já expediu a AIO (Autorização de Início de Obra), normativa que garante a realização do empreendimento”, conforme explicou Maciel.

Segundo ele, o que houve, na verdade, foi a comunicação acerca do contingenciamento temporário dos repasses em virtude do arrocho no caixa da União, que afeta o fluxo de investimentos federais.

Com relação à Câmara de Vereadores, os dirigentes do SAAE manifestaram surpresa com o posicionamento de Samir e Suchi, “pois estivemos reunidos com todos os parlamentares na semana passada, ocasião em que enfrentamos uma verdadeira sabatina com relação a esta questão, inclusive deixando claro que os recursos permanecem assegurados, e que o prefeito Eduardo teria esta audiência nesta quinta-feira em Brasília para resolver o assunto. Não entendo porque os dois vereadores preferiram falar sobre o caso antes da questão ser decidida entre o Município e o Ministério”, disse Maciel.

Mas para os representantes da autarquia o que importa agora é deixar claro à população que o impasse está superado, e que mesmo com os problemas financeiros o governo federal deu sinal verde para a continuidade do projeto, deixando claro que poderá haver certo atraso no pagamento das medições das obras, porém isso ficará bem claro às empresas que estiverem interessadas em participar da licitação.

Segundo os diretores do SAAE, o edital da licitação deverá ser publicado dentro de quinze dias, e a previsão é que a apresentação das propostas da iniciativa privada ocorra no início do ano que vem, com as obras começando em seguida.

“Queremos deixar bem claro através dos esforços desta administração Vilhena reverteu a paralisação de três anos neste empreendimento, e que a população pode ficar segura que o Município terá sistema de saneamento básico e tratamento de água de primeira qualidade num futuro próximo”, finalizou o diretor geral do SAAE.