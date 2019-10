O madeireiro Claudinei Marcon, em áudio enviado à redação do Extra de Rondônia nesta sexta-feira, 11, não poupou críticas ao prefeito Laércio Marchini (PDT), em decorrência da intrafegabilidade das estradas vicinais e o abandono de uma ponte, que está prestes a cair, e provocou um acidente que quase não resultou em tragédia.

O dramático fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, 10, na ponte do assentamento Vanessa, área rural de Corumbiara.

Conforme Claudinei, as famílias daquela localidade reclamam que o prefeito abandonou o assentamento, abandonando as estradas que estão ruins e uma ponte que em qualquer momento pode ceifar a vida de alguém.

Claudinei acusou o prefeito de usar dinheiro para construir uma pista de caminhada ao invés de aplicar os recursos em obras necessárias para a comunidade, como é o caso da ponte no assentamento Vanessa.

“Esse prefeito é um mau-caráter, mentiroso. Ele tem dinheiro para fazer a ponte que está prestes a cair, com superávit primário. Na realidade, ele quer gastar com a construção de um portal e pista de caminhada, obras desnecessárias. Ele pensa que está no laticínio, já que ele pisou e explorou os produtores de leite a vida toda e fala que Corumbiara precisa dele. Nós precisamos é de uma administração séria, coerente, que tenha compromisso com o a população, com o povo da Vanessa. Nesta semana quase aconteceu o pior, já que uma caminhonete não conseguiu atravessar a ponte e acabou caindo no rio. O prefeito só fica com mentira. É um incompetente e irresponsável perante à população de Corumbiara”, desabafou.

O Extra de Rondônia deixa espaço ao mandatário municipal para eventuais esclarecimentos e respostas.

>>> VEJA VÍDEO ABAIXO:

