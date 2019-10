O ciclista vilhenense Daniel Pascuti, foi participar de um evento ciclístico em Juína – Mato Grasso no último final de semana, sofreu mal súbito e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) num hospital daquela cidade.

De acordo com informações repassadas de um familiar em Rede Social, Daniel que também é empresário, dono do QG – na Avenida José do Patrocino com a Rua Marques Henrique, no centro de Vilhena, foi para a cidade de Juína no último fim semana participar de um evento denominado Desafio dos Quatros Morros.

Entretanto, logo no começo da prova Daniel passou mal e teve convulsão, com isso, foi levado ao hospital local e em seguida internado na UTI. Contudo, informação repassada a redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 14, dá conta que Daniel continua na UTI, em coma induzido. Por ter reagido bem aos medicamentos da pressão, a mesma já foi suspendida. Porém, continua nos aparelhos e na manhã desta terça-feira, 15, a medicação será retirada aos poucos, com isso, deve começar a acordar.

Segundo o médico que acompanha o atleta, ele desidratou durante a prova, por ter feito muito esforço, com isso, o coração acelerou e a pressão caiu, teve convulsão e diarreia.

O médico diz que Daniel não sofreu nenhuma lesão cerebral. Entretanto, é imprescindível aguardar ele sair do estado que se encontra para só aí se ter um diagnóstico completo do atleta.