A Delegada Solangela Guimarães, titular da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam), pediu a prisão preventiva de Altair Rodrigues Tavares, de 45 anos, popular “Tatinho” suspeito de tentar a matar sua ex-esposa a facadas no último sábado, 12, em Vilhena.

O CASO

De acordo com informações, o suspeito chegou no comércio da ex-mulher e disse a ela que queria conversar, mas a vítima respondeu que ali não era o lugar, com isso, Altair se alterou pegou uma faca e começou a golpeá-la, porém, a faca teria quebrado e o suspeito não conseguiu finalizar sua intenção.

Após cometer o crime, Altair fugiu. A vítima foi socorrida ao hospital com diversos ferimentos, passou por cirurgia e segue internada.

DECRETADA A PRISÃO

Entretanto, a delegada representou pela prisão preventiva do suspeito, na qual foi deferida pelo juiz. Todavia, agora Altair é considerado foragido.

Investigadores procuraram o suspeito em diversos lugares, mas ainda não conseguiram encontra-lo e com ele solto, temem pela vida da vítima. Com isso, a delegada pede a quem souber de seu paradeiro que entre em contato o mais breve possível com a Unisp, através dos números 69-3321-3248 ou 3322-3001, não precisar se identificar.