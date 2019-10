Em vídeo postado nesta terça-feira em redes sociais, gravado no interior e em frente ao posto de atendimento da Energisa em Vilhena, o radialista Júlio Silva faz severas críticas contra a empresa de energia, que pleiteia um novo aumento na tarifa aplicada aos rondonienses, é alvo de CPI na Assembleia Legislativa e assunto de Comissão no Congresso Nacional.

“Julinho da Rádio”, como o comunicador e mais conhecido, manifesta sua revolta contra a empresa e em várias oportunidades faz questão de frisar: “por muito menos já tacaram fogo na Ceron aqui em Rondônia”.

O vídeo, como era de se esperar, está provocando enorme repercussão, numa semana em que o nível de insatisfação com a companhia de produção e fornecimento de energia só aumenta. Até mesmo na Câmara de Vereadores de Vilhena há manifestação oficial programada para acontecer na sessão desta terça-feira, com inclusão em pauta de nota de repúdio. Aproveitando o calor do momento, Julinho coloca ainda mais lenha na fogueira.

O vídeo dura pouco mais de três minutos e meio, tempo suficiente para o radialista reforçar as principais reclamações contra a Energisa, em particular o preço da tarifa e suposto desrespeito ao consumidor através de cortes em dias vetados por lei e demora no atendimento em seu ponto de referência na cidade.

Mas ele aborda também questão desconhecida do público, que seria o que chama de “cláusula leonina” no contrato de privatização, que daria direito a empresa atuar sem qualquer tipo de interferência das autoridades, algo que precisa ser confirmado.

Júlio tacha a direção da companhia como composta por “canalhas” e prega em seu manifesto que a Energisa é “inimiga do povo de Rondônia”, sugerindo que este mesmo povo deve tomar uma atitude para coibir os abusos.

>>>>Confira o vídeo na íntegra:

https://