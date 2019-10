A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse hoje que a ala pró-Bolsonaro só permanecerá no PSL se o presidente da República ou alguém indicado por ele assumir a sigla.

A intenção do grupo é tirar do cargo o atual presidente nacional do PSL, deputado federal Luciano Bivar (PE), por suposta falta de transparência nos recursos da legenda.

“Continuamos. A condição é de que o Bolsonaro possa assumir a diretoria do partido, a executiva. O partido hoje só é o que é porque o Bolsonaro foi eleito”, disse ao ser questionada se o grupo continuaria no partido se este fosse “refundado”.

A deputada argumenta que o problema “não é pessoal” com Bivar. De acordo com ela, além de não prestar todas as contas do partido, Bivar colocou 101 pessoas de sua confiança na diretoria do PSL numa “tentativa de perpetuação no poder”.

Nos bastidores da política, assessores ligados ao presidente disseram que o presidente Bolsonaro poderá sim assumir a direção do PSL nos próximos dias. Há fortes suspeitas de enfraquecimento de Bivar, atual presidente do PSL e seu possível recuo do controle do partido, após reunião realizada nessa manhã de quarta-feira 16.