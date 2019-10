Durante a sessão ordinária de terça-feira 15, o deputado Luizinho Goebel (PV) parabenizou os professores de Rondônia pela passagem do dia da categoria.

Ele lembrou que recebeu na última semana, em seu gabinete, o professor vilhenense Gilson. Falou também que recentemente, uma equipe de trabalho do parlamentar encontrou uma ex-professora de Luizinho Goebel, que elogiou seu mandato do deputado.

Luizinho falou ainda, sobre sua participação na inauguração da nova sede do Núcleo de Apoio a Criança com Câncer (NACC), em Porto Velho. “Conheci o Robson que teve a divina ideia de implantar o NACC em Rondônia. Agora as crianças terão um local digno para o tratamento”, afirmou.

O deputado agradeceu também ao ex-presidente da instituição e o atual, e na ocasião relembrou parte do discurso do presidente de honra do NACC, desembargador Isaías Fonseca, que durante a inauguração, que mencionou o Papa Francisco. “Ele disse que quem não vive para servir, não serve para viver e isso me chamou a atenção”, enfatizou.

“ O desembargador perguntou a uma criança o que seria delas se não existisse o NACC? Ela respondeu: ‘Vira essa boca para lá’. Esse tipo de atitude mostra o que seria não ter o NACC. Quem não conhece o NACC, vá conhecer para saber que vale à pena agradecer a Deus por tudo o que temos”, relembrou ele.

Por fim, mencionou a trajetória do pastor Ari de Paula de Vilhena, que está à frente da Assembleia de Deus na cidade. “Ele construiu um dos maiores templos da igreja em Rondônia, com capacidade para 5 mil lugares”, finalizou.