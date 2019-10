Na manhã de terça-feira, 15, Jonas Henrique Pereira Dutra, de 25 anos, procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena, e registrou que foi possível vítima de estelionato, após assistir uma propaganda no programa do “Ratinho”, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Conforme narra o boletim de ocorrência, a vítima contou na delegacia que assistiu no programa do Ratinho, via canal o SBT, onde anunciaram uma empresa denominada como Finan Zero que fazia empréstimos.

Segundo a vítima, ao entrar no referido site foi solicitado que informasse um telefone para retorno via WhatsApp. Que após o preenchimento do cadastro, a empresa Nova Brasil Empréstimos foi quem retornou via WhatsApp 11 94504-7431 e foram enviados dois boletos sendo que um boleto no valor de R$ 283,50 – que seria referente ao pagamento da primeira parcela do empréstimo e o outro boleto no valor de R$ 334,50 – se referia a Taxa de Liberação de Crédito (TLC).

Contudo, a vítima realizou o pagamento de ambos os boletos, os quais estavam como cedente Acesso Soluções, que foram impressos em uma Lan-house.

Após efetuar os pagamentos, a vítima ficou aguardando o depósito do empréstimo no valor de R$ 6 mil, porém, até o presente momento não realizaram qualquer depósito.

Com isso, a vítima tornou a entrar no site Finan Zero, sendo que desta vez já não aparecia mais os dados da Nova Brasil Empréstimos e sim se identificava como MR Soluções, conforme o anunciado no programa do Ratinho.

Entretanto, a vítima acredita que está sendo vítima de um golpe e por isso registrou ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.