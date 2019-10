Apesar de ter perfurado um novo poço semi-artesiano para substituir outro ponto de recepção que estava contaminado por algas, dando aparência escura para a água, moradores da região central estranham que o problema continua na cidade de Vilhena.

O novo poço foi conectado à rede na semana passada, enquanto o outro foi selado, mas os dutos que distribuem a água ainda estão com resquícios da contaminação, por isso as algas ainda estão aparecendo, mesmo com incidência menor.

Em visita à redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 17, o diretor adjunto da autarquia, Paulo Lima Coelho, disse que dentro de alguns dias a descontaminação da rede vai ser total.

Explicou que, com maior vazão e equipado com bombas mais potentes que o poço antigo, o novo coletor fornece água para a parte mais antiga da cidade, incluindo por exemplo o bairro 5º BEC e o centro.

Coelho afirmou que a descontaminação da rede está acontecendo de forma paliativa, única alternativa para a realização do serviço.

Para tanto, a água está sendo pressionada ao máximo durante certos horários do dia, com quatro pontos de vazão abertos, para escoamento da água com as algas que estão presas aos dutos. “A limpeza deverá estar concluída em curto espaço de tempo, e acredito que na próxima semana o problema estará solucionado”, declarou.

Ele também explicou que as redes domésticas dos setores que recebem a água nesta parte da rede de distribuição também podem estar contaminados, por isso sugere que os consumidores deixem as torneiras abertas no caso do aparecimento de água contaminada deixando o líquido fluir até que volte a aparência normal.