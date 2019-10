O Ligue Certo sorteará para os usuários do aplicativo na próxima segunda-feira 21, um Iphone X e R$ 5 mil em prêmios.

Em visita ao Extra de Rondônia Weslei Botelho, proprietário do Ligue Certo, contou que neste mês os prêmios são: R$ 200,00 de consumação na Alma do café, Espaço Território, Feijoada Carioca, Rodrigo Caldos, Anjus Fotografia, Lanchonete Amoricana, Clinica Nasser, Lavanderia Ideally, Danielzinho Troca de Óleo, Manga Rosa, Azevedo Lavagem e Estética Automotiva e Floricultura Calypso.

E não para por aí, também será sorteado R$ 280,00 na Conserta Smart, R$ 300,00 Pizzaria Domênico e Zero Grau, R$ 340,00 nas academias Atmus, Atlética Fitness e Lion, além de R$ 500,00 da Dubai Estofados e um Iphone X.

O sorteio acontecerá a partir das 12h, no programa “Bronca Livre” do SBT e na página oficial do Ligue Certo. Vale lembrar que quem já avaliou o aplicativo também continua concorrendo.

MAIS SOBRE O APLICATIVO

O Ligue Certo está há sete anos no mercado, estando presente nos 52 municípios de Rondônia.

Hoje o grupo do Facebook possui mais de 100 mil membros, seu site conta com mais de 20 mil acessos por dia e é um dos aplicativos mais baixados, com cerca de 14 mil usuários. Vale lembrar que o app está disponivel para Android, IOS e Windows Phone.

E tem mais, o Ligue Certo funciona sem acesso a internet, o que garante mais comodidade e segurança.

PREMIAÇÕES

O Ligue Certo receberá no próximo dia 30 de novembro o certificado de destaque do Instituto Ângulo Pesquisa como o “Meio de Busca” e “Guia Comercial” mais usado em Vilhena.