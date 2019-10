Mais um apenado é assassinado em Vilhena, na manhã desta quinta-feira, 17.

As primeiras informações dão conta que um homem identificado como Gilson José dos Santos, conhecido por “Dimenor”, e que estava foragido do sistema prisional, foi morto a tiros na Rua 918, próximo a escola Vilma Vieira, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A vítima estava num carro VW Gol, com uma mulher e três crianças, uma delas recém-nascida, quando dois homens numa moto de cor escura, se aproximaram, o carona desceu de arma em punho e atirou, a vítima tentou sair do carro e correr, mas não teve tempo foi alvejado e morreu no local.

A mulher levou um rito na perna e foi levada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. Informação extraoficial dá conta que as criança não foram atingidas.

O Extra de Rondônia acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.