O prefeito de São Felipe do Oeste, Marcicrênio da Silva Ferreira, mais conhecido como Márcio Ferreira, afirmou que desde o ano de 2017 vem sendo alvo constante de calúnias e difamações por parte do vereador Cícero Sampaio Leite, mais conhecido como Espeto.

O prefeito afirma que inclusive abriu uma ocorrência policial contra o vereador, no dia 18 de setembro último em desfavor de Espeto por ele estar divulgando, através de redes sociais, a falsa informação de que ele estaria se utilizando de maquinário da prefeitura para realizar serviços em seu sítio.

No boletim de ocorrência, o denunciante declara que as informações do vereador são mentirosas e caluniosas, uma vez que, nesse local por ele apontado, o ele sequer tem um sítio. “Há muito tempo venho sendo vítima das acusações desse vereador e diante do agravamento dessas calúnias decidi acionar a polícia para que os fatos sejam apurados”, concluiu o prefeito.