Acontece neste sábado, 19, a 1ª Festa das Regiões promovida pela Escola Ângelo Mariano Donadon, que fica no Jardim das Oliveiras, em Vilhena.

O evento será repleto de variedades, e os organizadores garantem muita alegria, e atrações relativas a temática do promoção, além de muita diversidade de alimentos a preços atrativos. A festa será realizada na quadra esportiva do colégio, e começa às 18 horas.

A festa terá barracas alusivas as regiões do país, com comidas típicas, folclore e atrações culturais. Alunos e professores vão recepcionar o público, e todos se esforçaram ao máximo a fim de criar as decorações, após pesquisas. Os visitantes terão oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito das tradições costumes das cinco regiões brasileiras, de acordo com os organizadores.