Com o ensino médio chegando ao fim, os alunos precisam decidir quais carreiras pretendem seguir. Ao pensar a respeito dessa importante decisão a Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca), campus Vilhena, realizou um evento para apresentar aos vestibulandos os cursos e as possibilidades para inserção no mercado de trabalho.

A “Feira de Profissões” da Fimca Vilhena aconteceu na última sexta-feira 11, e contou com a participação dos alunos do colégios Tiradentes, Marechal e Coopevi. Os docentes e estudantes da faculdade apresentaram os cursos e as metodologias de ensino por meio de atividades práticas.

Durante a mostra a professora e coordenadora do Núcleo de Ciências Exatas junto com os docentes Felipe Miguel e Ernani Marco e discentes das áreas de engenharia elétrica, mecânica e civil acompanharam os alunos dos colégios nos laboratórios para que pudessem conhecer um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos.

Entre as atividades demonstradas pode-se destacar: a discussão de projetos de pesquisa desenvolvidos, maquetes físicas de motores de partida desenvolvidos no laboratório de física experimental, apresentação do funcionamento de um câmbio de caminhão, ensaios de identificação de solos e apresentação de projetos desenvolvidos nos softwares do laboratório de informática.

De acordo com os organizadores da feira, essas exposições se tornam excelentes oportunidades para que os vestibulandos se informem sobre a realidade de cada profissão, avaliando suas habilidades e interesses.

As feiras de profissões tem o objetivo de proporcionar um primeiro contato do aluno de ensino médio com o ambiente da faculdade, permitindo assim que esse possa se familiarizar e se adaptar com a estrutura.