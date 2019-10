Lucia Helena Araújo Nascimento, de 53 anos, que se envolveu num acidente automobilístico no último dia 10, morreu na noite de quinta-feira, 17, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional de Vilhena, leia (AQUI).

Na ocasião, a vítima que pilotava uma moto e colidiu com um ônibus escolar da empresa Bueno Tur, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Antônio Pereira dos Santos, no bairro Jardim América.

Lucia que trabalhava numa empresa de autopeças, foi levada para o pronto-socorro, onde foi atendida e depois internada na UTI, onde permaneceu até a noite de ontem, não resistindo aos ferimentos e morreu.

O corpo de Lucia será velado numa Igreja evangélica na Avenida Melvin Jones, em frente ao Posto Indy.