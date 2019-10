Neste final de semana, nos dias 19 e 20 de outubro acontece o 2º Encontro Cultural de Capoeira “ Raízes de Rondônia” em Vilhena.

De acordo com o professor e coordenador do evento Alex Pittener, a abertura do certame esportivo inicia às 19h00, na quadra da escola municipal Marizete Mendes de Oliveira e contará com a participação de mais de 200 capoeiristas de todo Estado. Além disso, será realizado uma apresentação teatral sobre as drogas e depois uma palestra com o professor Roberto Seringueiras.

Já no domingo, a partir das 08h00, começa o campeonato de capoeira que contará com presença ilustres de dois ícones da capoeira brasileira, mestre Café e Papagaio que prestigiaram os competidores e após a competição realizarão a graduação de vários atletas.