Na última quinta-feira, 17, uma audiência promovida pelo Ministério Público (MP) em Vilhena, com a participação de várias autoridades ligadas a fiscalização ambiental e de trânsito, definiu normas de controle mais rigoroso da poluição ambiental na cidade causada por escapamento de motocicletas.

Não deu nem tempo para os moradores de bairros como Bela Vista, Residencial Solar e outras localidades em torno do parque de exposições louvarem a medida, pois outra fonte de poluição sonora, bem mais poderosa, tornou o final de semana destas pessoas um verdadeiro martírio.

A reportagem do Extra de Rondônia recebeu diversas reclamações nesta segunda-feira de gente que não conseguiu dormir até alta madrugada do domingo em virtude do barulho causado pela promoção da Carreta Treme Treme, com milhares de watts de potência sonora.

O som começou pra valer por volta das 22 horas do sábado, e só foi amenizado horas depois, com atuação a Polícia Militar Ambiental, conforme foi anunciado pelo próprio sistema sonoro da festa. Só uma moradora do Solar afirmou ter ligado pelo menos dez vezes para o plantão da PM naquela noite.

O que muitos internautas apontaram foi a curiosa contradição provocada pela coincidência dos fatos: as autoridades equacionam determinado problema, no caso a poluição sonora, a partir de um aspecto, e logo em seguida ele volta a acontecer em outras circunstâncias. O que se espera é que os que promovem eventos deste gênero também estejam sob o crivo das autoridades antes de serem autorizados a realizar tais promoções.