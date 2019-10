O “1º Seminário sobre Autismo de Colorado do Oeste” acontece dia 30 de outubro, a partir das 19h, com a presença de palestrantes das áreas da pedagogia, psicologia, terapia ocupacional e da própria defensoria pública para esclarecer, levantar questões e proporcionar à população mais conhecimentos sobre o tema.

O evento é organizado pelo núcleo da Defensoria Pública de Rondônia e conta com a mediação da defensora de Colorado Flávia Albaine. Um dos motivos da realização do seminário é o de conscientizar a população e melhorar a inclusão social.

“O seminário tem como objetivo o esclarecimento e a troca de informações da população de Colorado do Oeste sobre o autismo, atingindo, assim, um dos objetivos da Defensoria Pública, que é a promoção dos direitos humanos”, pontuou a organizadora.

O evento é gratuito e tem como colaboradores o núcleo do Ministério Público do Estado de Rondônia em Colorado do Oeste, o Tribunal de Justiça de Colorado do Oeste, além da Associação dos membros da Defensoria Pública de Rondônia (AMDEPRO).

“No dia também vamos arrecadar jogos e brinquedos educativos, para quem quiser e puder doar, o que vai nos ajudar ainda mais nesta causa”, finaliza Albaine.