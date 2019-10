Pela primeira vez no Cone Sul de Rondônia, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura realizou no sábado 19, a “3ª Tarde do Conhecimento”.

O evento destinado a agricultores, reuniu mais de 300 pessoas na Sala Expansão do Centro de Treinamento e Cultura – Sicoob Credisul e teve apoio da Emater.

Estiveram presentes, o presidente do conselho administrativo da Sicoob Credisul Ivan Capra, o secretário de agricultura do Estado Evandro Padovani, o prefeito de Vilhena Eduardo Tsuru, deputado estadual Luizinho Goebel, presidente da Emater Luciano Brandão, gerente regional da Emater Hilton Uchoa, entre outras autoridades.

Na ocasião, Ivan Capra parabenizou os agricultores pelo excelente trabalho na região. “Rondônia é um Estado que continua crescendo mesmo na situação atual do País, se tornando destaque graças ao trabalho de todos vocês”, disse.

Os agricultores assistiram as palestras “Gestão e Sucessão Rural” com Victor Paiva da Seagri, “Empreendedorismo de Pai Para Filho” com o escritor Valmir Étori e “Um Caso de Sucesso/Sucessão Familiar” com Anderson Küll da Emater. Além disso, conheceram todos os produtos que a Sicoob Credisul oferece ao produtor rural, com o gerente de crédito rural Salmom Farias.