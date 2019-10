O Campeonato rondoniense sub- 15, definiu nesta semana os dois últimos finalistas: Porto Velho e Avaí Rondônia.

Com isso, as equipes se juntam aos times Vilhenense e Escolinha de Rolim entre as quatro melhores equipes da competição estadual.

Com as equipes definidas nas semifinais, Vilhenense encara o Porto Velho, enquanto o Avaí enfrente a Escolinha de Rolim. As duas partidas serão disputadas neste sábado, 26, no complexo esportivo Vera Cruz, em Ji-Paraná.

A final do campeonato está marcada para o domingo, 27, também no Vera Cruz. A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), definirá os horários das partidas.

Ouvida pela reportagem do Extra de Rondônia, o vice-presidente da FFER e um dos organizadores do campeonato, Natal Jacob, conhecido popularmente como “Natalzinho”, enalteceu o estadual que atingiu suas metas com mais de 10 equipes participantes e está otimista que as semifinais e final que encerrará com chave de ouro.

“A competição é um sucesso em todos os sentidos. Além de um número bom de equipes participantes, não tivemos incidentes; neenhum atletas se machucou e contamos com o apoio do presidente da FEER, Heitor Costa”, finalizou.