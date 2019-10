O dentista Paulo Veit realizou na manhã desta terça-feira 22, a inauguração do primeiro “Escovodromo” da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vilhena.

De acordo com Veit, idealizador do projeto, a ideia é expandir para outras sedes das Apaes do Estado de Rondônia. No decorrer das atividades, os alunos recebem atendimento odontológico, dicas de higienização, aplicação de flúor e escovação.

Ainda segundo o dentista, o objetivo da ação é o de conscientizar os estudantes em relação a higiene e saúde bucal.