Uma sucessão de notícias encadeadas desde o final de semana acabaram revelando um dos crimes mais violentos envolvendo jovens ocorridos este ano em Rondônia.

A sequência macabra teve início no domingo, 20, quando o corpo de uma criança de sete anos foi encontrada afogada num lago na periferia de Porto Velho, e teve como desfecho o encontro de um bebê recém-nascido, que quase teve o mesmo destino.

Entre os dois acontecimentos, um outro ainda mais chocante: a mãe das duas crianças foi achada enterrada numa cova rasa às margens da lagoa, e teria sido morta pela própria irmã com golpes de barra de ferro, com o bebê ainda na barriga. A acusada, de treze anos, confessou os crimes.

Os detalhes das investigações ainda estão sendo divulgados aos poucos, mas o que foi noticiado até agora dá conta que a partir das diligências em torno da morte da criança no final de semana, um garoto de sete anos, a polícia acabou desvendando toda a tragédia.

A criança havia sido morta pela própria tia, a adolescente de 13 anos, que também assassinou a irmã, Fabiana Pires Santana, 23 anos, grávida de oito meses.

A mulher teria sido morta com golpes de barra de ferro e facadas, tendo em seguida o bebê retirado da barriga também com uso de uma faca.

A intenção da acusada era afogar o recém-nascido na mesma lagoa onde o irmão já estava afogado, mas outro adolescente que estava na cena do crime acabou fugindo com o bebê. Este só foi encontrado pela polícia na madrugada de terça-feira, 22, em poder do garoto que o havia levado.

As circunstâncias dos fatos ainda são confusas, mas tudo indica que os crimes protagonizados pela adolescente foram cometidos com auxílio de outras pessoas.

O adolescente que estava de posse do bebê diz que apenas assistiu ao barbarismo, mas não participou do crime. A motivação de toda a tragédia seria o suposto estupro que a acusada declarou ter sofrido do marido da irmã sem que esta interferisse. Não há nenhuma notícia ou paradeiro deste homem.