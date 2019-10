Alunas e professora do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de Vilhena, foram premiadas no Concurso de Redações “Justiça e Cidadania na Escola”, promovido pela Escola da Magistratura de Rondônia (EMERON), obtendo grande êxito na sua execução.

A professora responsável pelo desenvolvimento do projeto no colégio, Helem Cristiane dos Anjos Fernandes, concorreu, a nível estadual, na categoria professor, obtendo o 1º lugar no concurso, sendo premiada com um notebook, em Porto Velho, semana passada, na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia.

As alunas Laiza Dagmar de Lima Alves e Miriely Queiroz da Silva, ambas do 1º ano C, concorreram, a nível municipal, na categoria aluno, alcançando, respectivamente, o 1º e 3º lugar, sendo premiadas com uma bicicleta, no dia 22 de outubro, no Fórum de Vilhena.

Os prêmios foram entregues pela Juíza de Direito, Liliane Pegoraro, que na oportunidade destacou a importância de se trabalhar a produção de textos na fase de ensino fundamental e médio.

Para o diretor do CTPM-V Capitão PM R Silva, a participação no projeto e a premiação das alunas é motivo de orgulho e motivação. “Estamos a pouco mais de 2 anos de gestão CTPM-V e nesse período temos apoiado todas as iniciativas que visem a melhoria da qualidade da educação”, destacou o diretor.