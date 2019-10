A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira 23, a denominada “Operação Deforest” visando dar cumprimento a 16 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes.

Trata-se de inquérito policial instaurado em junho de 2019, a partir de notícia crime encaminhada pelo Ministério Público Estadual em Ariquemes, para apurar crimes perpetrados por suposta organização criminosa armada, voltada para a prática de homicídios, extorsões, ameaças e lavagem de dinheiro na zona rural de Cujubim, especificamente na Linha 106 da região “Soldado da Borracha”.

Durante as investigações, iniciadas pelo MP, foram empreendidas ações com o objetivo de neutralizar a organização criminosa, composta por empresários, agentes públicos (policiais), pistoleiros e outros indivíduos, especializados em intimidar e ameaçar agricultores da região, com o objetivo de esbulhar terras na zona rural daquele município, para depois vendê-las a outras pessoas ou extrair madeira ilegalmente.

Os integrantes da Orcrim criaram uma estrutura armada para proteger os interesses fundiários do líder do grupo, e para tanto valeram-se do poderio econômico e dos cargos nas forças de segurança para ameaçar, extorquir e intimidar moradores da região denominada “Soldado da Borracha”.

Os indiciados responderão, na medida de sua participação, pelos crimes de associação criminosa, extorsão, esbulho possessório, ameaça e lavagem de dinheiro.

Cerca de 150 policiais federais participam da ação de hoje, cujos mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Ariquemes, Cujubim, Montenegro, Porto Velho, Manicoré e Araçatuba.

O termo “Deforest” é uma alusão a atividade de desmatamento ilegal, um dos principais objetivos da organização criminosa após promover o esbulho das propriedades rurais.

Na mesma data, a Polícia Federal presta apoio operacional ao Gaeco e MP no cumprimento de mandados judiciais em desfavor de integrantes da mesma quadrilha, mas relativo a investigação de associação ao tráfico de drogas, promovida pelo Ministério Público (Operação Cerne Branco).