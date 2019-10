Um jovem militar do Exército Brasileiro é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 10 anos de idade.

O fato teria ocorrido nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal e Promotoria de Justiça de Guajará-Mirim/RO, na noite desta terça-feira, 22.

De acordo com a Polícia, a Central de Operações do 6º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira foi informada sobre um estupro a vulnerável e a vítima estaria em sua casa, em um bairro do município.

No local, uma adolescente de 17 anos informou que sua irmã, de 10 anos, lhe contou que foi abusada sexualmente por um rapaz, militar do Exército.

A menina relatou que durante a tarde saiu de sua escola, estava na frente do prédio quando um conhecido se aproximou e lhe convidou para ir até a Praça Jorge Teixeira, em frente à Prefeitura do município.

Ela e o militar conversaram e, já durante a noite, ele a beijou a força, depois a levou para um local escuro, tirou sua bermuda e manteve relação sexual a força com a menor.

O rapaz, depois de manter relação, deixou a menor em sua casa e pediu para que ela não contasse a ninguém.

A adolescente de 17 anos relatou aos policiais que foi indagar a irmã do motivo da demora após a aula para chegar em casa, quando notou que a mesma estava encolhida na cama e chorando.

Ao tomar conhecimento do fato, a adolescente foi até a casa do militar o indagou sobre o fato, sendo confirmado pelo rapaz, que ainda pediu para que ela também não contasse nada, pois iria prejudicar sua carreira militar.

Indignada com o fato, a irmã acionou a PM. Policiais foram até a casa do acusado e este não estava mais. Seguiram até o quartel do 6º Batalhão de Infantaria de Selva para verificar se o rapaz estava lotado naquela instituição, ao ser confirmado, o fato foi noticiado ao oficial de plantão para que providências também fossem tomadas. O rapaz não foi localizado pelos policiais.

O Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde uma conselheira tutelar acompanhou as menores de idade, já que mãe das mesmas encontra-se em Porto Vellho/RO, por motivos de saúde.

O caso é investigado pela Polícia Civil e o fato foi repassado a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DECA) que passa a tomar as providências que o caso requer.