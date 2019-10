No último final de semana, os acadêmicos e docentes do curso de direito da Unesc de Vilhena, estiveram no Lar do Idoso “Maria Tereza da Lamarta” proporcionando aos 47 moradores um dia de lazer.

Chamada de “Café com Afeto”, a ação ofereceu café da tarde, dinâmicas, jogos de distração, dentre outras atividades.

A ação surgiu a partir da campanha de “Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular”, promovida pela Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, oferecendo suporte às comunidades fragilizadas.

A ideia do “Café com Afeto” foi idealizada através do “Projeto Integrador”, enquanto disciplina curricular, que passou a abordar o tema violência nos centros dos idosos.

Ao longo dos meses, campanhas de arrecadação tem sido realizadas na Unesc. Neste momento, está ativa uma campanha para arrecadação de itens que será entregue ao Lar.

Para a acadêmica de Direito, Líbina de Oliveira, a experiência tem sido renovadora. “Eu fico feliz e grata por saber que eu pude fazer o bem para alguém. Deus é maravilhoso, acredito que ainda teremos muitos projetos e trabalhos pela frente como este.”

Já a acadêmica Paula Alves Monteiro destaca que a oportunidade tem sido um privilégio. “Ter o privilégio de passar à tarde com os idosos nos deixou emocionadas e felizes, pois achávamos que iríamos lá levar alegria e calor humano, mas na verdade recebemos o que fomos levar. Reciprocidade!”.

O último “Café com Afeto” contou também com a participação da especialista em “Dança Sênior”, Rosângela Goebel. A profissional abrilhantou ainda mais a ação, com um momento de dança lúdica, o que melhora a mobilidade e funções como memória, compreensão, capacidade de aprendizagem, linguagem, pensamento e julgamento e, ainda ativação neuromuscular.