A Câmara de Vilhena pretende gastar exatos R$ 114.961,25 com um sistema de sonorização do plenário da nova Casa de Leis que deve ser inaugurada nos próximos dias com gastos se aproximando dos R$ 4 milhões (leia AQUI)

A informação consta no aviso de licitação do pregão eletrônico nº 005/2019/CVMV divulgado na última segunda-feira, 21, no Diário Oficial Eletrônico de Vilhena.

Conforme o aviso, o valor é estimado e cobre – além da aquisição dos produtos – a instalação dos mesmos e o treinamento e capacitação de servidores na operacionalização dos equipamentos.

Conforme o edital, as propostas para participar do pregão iniciaram nesta quarta-feira, 23, e encerram às 08h59 de 6 de novembro, com a disputa iniciando logo em seguida, às 09h20 desse mesmo dia.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, o presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV), disse que o sistema de sonorização é para o plenário da Casa, que deve comportar quase 300 pessoas. Na lista estão incluídos vários aparelhos, como microfones para o plenário, caixas altas (de boa qualidade), microfones sem fio e mesa de distribuição.

Com relação à expectativa de gastar R$ 114 mil, Macedo disse que é uma estimativa de preço que terá a participação de três empresas diferentes. “A empresa vencedora deve baixar esse valor. O que não pode é superá-lo. Mas ela vai cair”, garantiu.

Macedo disse ainda que todo o serviço de instalação está incluído e a empresa ficará responsável por treinar os servidores efetivos da Câmara. “Todo o equipamento será entregue instalado e testado. Isto está em cláusulas contratuais. Microfone, caixas altas, de boa qualidade, microfones sem fio, mesa de distribuição

No início de outubro, Macedo justificou mais R$ 738 mil para estruturar a obra que se aproxima dos R$ 4 milhões. Conforme a assessoria da Câmara, os R$114 mil estão incluídos neste valor (leia AQUI).