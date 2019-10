Terminou no início da tarde desta quinta-feira, 24, o julgamento de Ismael José da Silva, que foi acusado de matar a namorada Jéssica Moreira Hernandez, com a condenação do réu, no município de Cerejeiras.

O caso, já bastante noticiado pela imprensa local e regional, alcança ainda mais notoriedade dada sentença de agora ter sido completamente oposta à que foi proferida em outro Júri enfrentado por ele no ano passado, o qual havia sido anulado pelo Tribunal de Justiça.

Ismael foi condenado a 14 anos de prisão, começando em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado.

Além desta acusação, ele também respondia por ocultação de cadáver, sendo absolvido neste quesito.

A sentença foi exatamente o contrário da proferida no ano passado, quando ele foi absolvido da acusação de homicídio e condenado por ocultação de cadáver, o que aponta para o prosseguimento da demanda judicial em instâncias superiores através de recursos.

