Em reunião realizada na semana passada, uma comitiva de empreendedores do Município de Corumbiara esteve na superintendência do Banco do Brasil no Estado para tentar a reativação da agência que funcionava na cidade, a qual foi fechada há cerca de um ano.

Em nome da Associação Comercial e Industrial de Corumbiara (Acico), o grupo manifestou o dilema vivido pelo empresariado local em virtude do problema, que no ponto de vista de alguns pode acabar gerando o fechamento de muitas empresas. Depois de funcionar por vários anos a agência foi trocada por um caixa eletrônico e um limitado posto de atendimento.

Na argumentação os empresários alegam que devido a falta de uma agência do banco na cidade muitos serviços deixaram de ser realizados justamente em virtude da limitação da estrutura do BB que ficou na cidade. Isso faz com que a população seja obrigada a deslocar-se para as cidades vizinhas quando precisa de atendimento do banco, e com isso acaba prestigiando o comércio de fora em detrimento das empresas locais. “Precisamos reverter esta situação senão nossa cidade vai se acabar”, afirmou o presidente da Acico, Isaias Costa Silva ao Extra de Rondônia.

A reunião dos empresários de Corumbiara na superintendência do Banco do Brasil em Rondônia foi protocolada através de ofício registrado na instituição no dia 18, e eles agora aguardam com grande expectativa uma resposta que possa ser a solução ao problema.