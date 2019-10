O presidente da Comissão de Defesa da Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (CDCAMI) de Rondônia Alex Silva (Republicanos), visitou Roraima na quinta-feira 24, juntamente com os deputados membros da comissão Cássia Muleta (Podemos) e Dr Neidson (PMN) para conhecer o Centro Humanitário de Apoio à Mulher (CHAME).

Na ocasião, os deputados foram recepcionados pelo presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, Jalcer Renier (SD) e as colegas de parlamento Lenir Rodrigues (PPS) e Ione Pedroso (SD).

O CHAME funciona em Roraima desde 2009 e proporciona um atendimento mais humanizado às mulheres vítimas de violência, com acompanhamento técnico profissional nas áreas psicológica, jurídica e social.

A unidade tornou-se uma forte ferramenta de aproximação da Assembleia Legislativa com a sociedade em geral. Além disso, a casa de leis de Roraima desenvolve vários projetos para atender crianças carentes, como o “Natal Solidário” realizado pelos assessores que beneficia mais de 10 mil famílias.

Alex Silva falou da importância de conhecer a sede do CHAME para a implantação do projeto em Rondônia, que atuará no combate à discriminação, desigualdade e violência contra mulheres.

“Nossa visita a Roraima foi muito produtiva, tivemos um recepção formidável e pude conhecer o sistema de fluxo de atendimento do Centro Humanitário de Apoio à Mulher e assim podemos levar e explorar os mesmos mecanismos utilizados aqui para ajudar as mulheres do nosso Estado, pois percebi que o CHAME não se trata apenas de mulheres vítimas de violência, mas também da defesa de seus direitos”, comentou o deputado.

O acolhimento às mulheres vítimas de violência, inicia-se na recepção e em seguida são encaminhadas aos profissionais multidisciplinares e assim receberem o serviço e o tratamento necessário.