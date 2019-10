Nesta sexta-feira, 25, a redação do Extra de Rondônia, recebeu um vídeo gravado por uma mãe de aluno que faz uso do transporte escolar para chegar a instituição de ensino na região de Chupinguaia, onde a mesma se diz indignada com a situação lamentável que se encontram as estradas rurais daquele município.

De acordo com a denunciante, numa serra na linha 145, gleba 08 – Assentamento Alberico Carvalho, bastou apenas uma chuva para que o cascalho que a comunidade havia colocado com a próprias mãos, usando carriola, a chuva levou.

Com isso, na manhã de quinta-feira, 24, o ônibus escolar que faz o transporte dos estudantes, atolou e com muita dificuldade e trabalho, usando enxada o motorista conseguiu tirar o barro grudento dos pneus e o coletivo conseguiu subir a serra.

Porém, os moradores da região pedem ao secretário de obras, que veja in loco o problema e revolva a situação.

>>>>>>Veja vídeo abaixo:

https://