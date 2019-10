Na noite de quinta-feira, 24, Jair Carlos de Souza, de 49 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), em um bar na área rural de Chupinguaia.

Conforme boletim de ocorrência, compareceu no quartel de Chupinguaia, um homem conhecido por “Tiziu” informando que no bar do “Bateria” localizado na Linha 32 no Taboca, tinha um homem armado e ameaçando os clientes.

Com isso, uma guarnição foi até ao local e encontrou o suspeito deitado na grama próximo ao comércio visivelmente embriagado.

Ao revistá-lo foi encontrado uma arma municiada, adaptada para uso de munição calibre 38, e foi encontrado apenas uma munição que alimentava a arma aparentemente de fabricação caseira. O suspeito confirmou ser o proprietário da arma que estava portando e que havia comprado.

Diante dos fatos, Jair foi conduzido ao quartel para coleta de dados e registro da ocorrência, sendo encaminhado posteriormente para Unidade Integrada de segurança Pública (Unisp), de Vilhena.