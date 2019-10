Acidente envolvendo uma moto Biz 125 de cor rosa e uma moto Biz de cor vermelha, aconteceu na tarde desta sexta-feira, 25, no cruzamento da Avenida Capitão Castro, com a Rua Saldanha Marinho, no centro de Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a condutora da moto Biz de cor rosa, trafegava pela Rua Saldanha Marinho, quando no cruzamento com a Avenida Capitão Castro, teria avançado a preferencial e com isso, provocado a colisão.

No choque, a condutora da moto Biz de cor vermelha, sofreu ferimentos e foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros. Já a condutora da moto Biz de cor rosa, sofreu escoriações leves e não quis ser levada ao hospital, permanecendo no local do acidente.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) registrou a ocorrência.